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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين يستخدمان «الشطة» لسرقة التكاتك بالمطرية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:36 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، القبض على عاطلين سرقا "توك توك"، بعد إلقاء شطة على صاحبه بمنطقة المطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم بحيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفاده تلقيه بلاغا من "م. ر"، 24 سنة، سائق توك توك بأنه حال سیره بالدراجة البخاریة قیادته رقم "ق م و1546 قلیوبیة" توك توك بشارع مسطرد القدیم ـ دائرة القسم استوقفه شخصان "أدلى بأوصافھما التقریبیة" وطلبا منه توصیلھما إلى شارع عمر المختارـ مدینة عرفات دائرة القسم.

وفور وصولھم، فوجئ بقیامھما بإلقاء مسحوق الشطة على وجھه، وتھدیده بسلاح أبیض "كتر" كان بحوزتھما، واستولیا منه على الدراجة البخاریة قیادته، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كامیرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا كل من "ي. م"، 34 سنة، عاطل، "ا. ع"، 27 سنة، عاطل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھما وبحوزتھما كیس بداخله كمیة من مسحوق الشطة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، كمیة من مسحوق الھیروین المخدر وزنت 10 جرامات، 2 سلاح أبیض "كتر"، بمواجھتھما بالمعلومات والتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بحیازتھما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البیضاء بقصد الدفاع وتم بإرشادھما ضبط الدراجة البخاریة المستولى علیھا بمكان إخفائھا بمحل سكن المتھم الأول باستدعاء المجني علیه تعرف على المتھمين والدراجة البخاریة وأتھمھما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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