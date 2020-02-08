الجيش السوري يحرز تقدمًا للمرة الأولى في ريف حلب الغربي

أفادت فضائية «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن قوات الجيش السوري أحرزت تقدما للمرة الأولى في ريف حلب الغربي.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أنهت وحدات الجيش العربي السوري عمليات تمشيط مدينة سراقب، بريف إدلب، بالكامل من المفخخات والألغام بعد دحر الإرهاب عنها، وفقا لوكالة «سانا» السورية.وتمكنت قوات الجيش، خلال الساعات الماضية، من السيطرة على مناطق تل تباريز وأجز ومحاريم وخواري وحوير العيس وأباد والمكحلة، وجامعة إيبلا في ريف حلب الجنوبي.