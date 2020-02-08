سقوط عاطل تخصص في سرقة السيارات بحدائق القبة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم السبت، من القبض على عاطل لسرقته سيارتين بمنطقة حدائق القبة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيادة المقدم خالد سيف رئيس المباحث، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم تمكن من ضبط "ج. ا"، 44 سنة، عاطل حال شروعه في سرقة السیارة رقم ل ص ق 512 ماركة رینو لوجن ملك "و.م"، 43 سنة، مدير مبيعات بأسلوب "المفتاح المصطنع".وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالشروع في سرقتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1430 لسنة 2020م جنح القسم، بتطویر مناقشته للربط بینه وبین القضایا المجهولة اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ق د ج 6384 ماركة رمسیس ملك "ز.ع"، 64 سنة، سائق بذات الأسلوب والمحرر بشأنها المحضر رقم 771 لسنة 2020م جنح القسم، والمعثور عليها بمعرفة مالكها بمنطقة مسطرد بالقلیوبیة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.