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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالمرج

السبت 08/فبراير/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، اليوم السبت، القبض على شقيقين ومسجل خطر لاتجارهم في المخدرات، وبحوزتهم 4 كيلو حشيش بالمرج.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط كل من ا م، 49 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضیتین آخرھما 15093 لسنة 2012م المرج " مخدرات"، وشقيقه ا م، 33 سنة، عاطل والسابق اتھامه في قضیتین آخرھما 15544 لسنة 2014م المرج "سلاح" ح ا م، 36 سنة، عاطل ومقیم بذات العنوان والسابق اتھامه في 5 قضایا حال تواجدھا بدائرة القسم مستقلین السیارة رقم ط س بـ238 ماركة میتسوبیشي لانسر ملك وقیادة الأول وبحوزتھم كمیة من الحشیش المخدر وزنت 4 كیلو جرام، 19 ألف جنیه، 2 محمول ھاتف.

بمواجھتھم، اعترفوا بحیازتھم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتھم غیر المشروعة والھاتفين لتسھیل الاتصال بعملائھم والسیارة لتسھیل تحركاتھم، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

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