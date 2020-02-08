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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يدفع حياته دفاعًا عن شرفه.. عاتب جاره لمعاكسته شقيقته فقتله

السبت 08/فبراير/2020 - 12:30 م
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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دفع شاب حياته ثمنًا لدفاعه عن شرفه، وأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقله للمستشفى العام في حالة خطيرة، عندما عاتب جاره الذي عاكس شقيقته، فقرر الجار عدم مراعاة حقوق الجيرة، وتعدي عليه بسكين.

تلقى العميد طاهر سليم، مأمور قسم ثان الإسماعيلية إشارة من المستشفى العام بوصول "ع. ع. ح" 32 سنة مصابًا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه.

وأكدت معلومات المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث قسم ثان، أن المصاب كان يعاتب جارة المدعو "ك. ع. ع" بحي السلام لقيامه بمعاكسة شقيقته، فقام المتهم بالاعتداء عليه بسكين.

وتمكنت مباحث قسم ثان من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإصابة المجنى عليه، وأحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق بإشراف المستشار يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية.

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