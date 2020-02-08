«قرد» ضال بشوارع الإسكندرية.. والتحفظ عليه

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية التحفظ على حيوان ضال "قرد"، وتم تسليمه لحديقة الحيوان بالمدينة بعد توقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من خلوه من الأمراض، عقب الإبلاغ بمشاهدته بمدخل أحد العقارات، وسرعة طلب تحريات المباحث وتحديد صاحبه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمشاهدة حيوان ضال "قرد" أمام مدخل أحد العقارات بدائرة القسم.على الفور، انتقلت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين وجود الحيوان المشار إليه بالمكان المذكور وتم إيداعه بقفص، والتنسيق مع مسئولى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وتسليمه وإيداعه بالحديقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.