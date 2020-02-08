بعد تسميتها بـ«كيان».. معنى اسم مولودة محمد صلاح

معانٍ حميدة

معناه في علم النفس

وضعت زوجة محمد صلاح، صباح اليوم السبت، في إنجلترا مولودة جديدة وهى "كيان"، وانتشرت حالة من البهجة بين عائلة محمد صلاح فرحًا بالمولودة الجديدة، ويتنوع معنى اسم كيان ويختلف فى المجالات، حتى إنه له معنى فى الإسلام ومعنى آخر في علم النفس.تتم تسمية البنت به في الإسلام لأنه يشير إلى معانٍ حميدة غير مذمومة، فهو يشير إلى الفطرة وإلى الطبيعة وإلى الأصل، فلا عيب فيه ولا حرج فيه في الإسلام.أما معنى اسم «كيان» في علم النفس، فقد قال علماء علم النفس عن الفتاة التي تحمل اسم «كيان» إن بها الكثير من ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ وروعة الأﺻﻞ، وتتميز بالقلب ﺍﻟﻄﻴﺐ وباﻟﻬﺪﻭﺀ والأﺧﻼﻕ.وفى تحليلات عن الاسم، فإن "كيان" يعبّر عن فتاة تلقائية لا تحب الخطأ أو الوقوع في التبرير والمغالطة، وتحاول دائما تجنب الجدال، بالإضافة إلى أن معنى اسم «كيان» في علم النفس يشير إلى فتاة هادئة لا تكره الصخب وتحب الجمال وتعشق الهدوء، ولا تستطيع التعامل مع العالم المزيف لأنها تكره الكذب وتحب الوضوح والصراحة والطريق المستقيم.