تجديد حبس 3 متهمين باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين، لاتهامهم باستغلال الصبية صغار السن في التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم 5 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول، ودفعهم لتعاطي المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.