تجديد حبس 3 متهمين باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة
السبت 08/فبراير/2020 - 12:27 م
ندى حمديطباعة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين، لاتهامهم باستغلال الصبية صغار السن في التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم 5 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول، ودفعهم لتعاطي المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم 5 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول، ودفعهم لتعاطي المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.