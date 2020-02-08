تفقدها السيسي أمس.. الخطة الكاملة لتطوير «عزبة الهجانة»

قال اللواء إبراهيم معوض مدير غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إنه جار عمل دراسة شاملة لتطوير منطقة عزبة الهجانة من الداخل حسب التكليفات الواردة، للمحافظة وهو ما يوضح أهميتها بالتوازي مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها عصر الجمعة.وأكد معوض في تصريحات لـ"الدستور" أن الشركة الوطنية للطرق تقوم بتطوير أسفل كوبري الهجانة، حسب الخطة الموضوعة لتطوير مدخل العزبة.ومن ناحيته صرح، إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الشركة الوطنية واصلت أعمالها لتطوير مدخل عزبة الهجانة بمساعدة أجهزة محافظة القاهرة، حسب البروتوكول الموقع بينهم في عدد من الأعمال داخل المحافظة.وأكد صابر في تصريحات لـ «الدستور»، أن الإزالة جاءت لمحلات متعددة الأنشطة بالمنطقة تتارح بين الـ 30 والـ 40 محل، تقوم محافظة القاهرة بتنسيق تواجدهم بالمكان بما يضمن الحقوق الكاملة لأصحابها.وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أن الأعمال الجارية في مدخل عزبة الهجانة، الجارية لإزالة المحلات، تتم إعدادًا لتدشين حديقة كبيرة، على مدخل العزبة.فيما أوضحت مصادر، لـ «الدستور» أن صندوق تطوير العشوائيات يقوم بوضع دراسة للمنطقة وذلك بتخطيطها للأهالي كمنطقة سكنية تستوعب قاطني المنطقة.وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها، أن الهجانة يتم في الوقت الحالي إعداد حديقة كبرى على مدخلها تهيئة لإقامة مدينة عمرانية جديدة بها.