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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى القليوبية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:38 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد قيام "أحمد. م. ا"21 سنة، عاطل و"السيد. م. ا" 26 سنة، عاطل، و"سامح. س. ط" 17 سنة، عاطل، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري- بندقية آلية- بخزينتها 11 طلقة و2 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتان وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جراما ومبلغ مالي 720 جنيها، وتم التحفظ عليهم.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بصحتها وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، تحرر محضر بالواقعة رقم 3647 جنح مركز شرطة بنها وتولت النيابة العامة التحقيق.

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