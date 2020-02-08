الكويت تطلب من رعاياها تأجيل السفر إلى سنغافورة

طلبت الحكومة الكويتية، اليوم السبت، من رعاياها تأجيل السفر إلى سنغافورة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المنتشر بالصين.وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس.وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو.وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصًا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.