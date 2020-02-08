مع فرنسا والسعودية.. اليونان تعزز دفاعاتها ضد الأطماع التركية

تسعى اليونان إلى تعزيز وجودها في البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع الأخيرة، استجابة للتوترات المتصاعدة مع تركيا، في ظل تواصل أنقرة في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية متجاهلة تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات.وكشف موقع قناة فرانس 24 أن اليونان تعتزم اتخاذ خطوات جديدة لحماية عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ضد الأطماع التركية، وذلك من خلال تعزيز المبادرات الدفاعية بالتعاون مع فرنسا والسعودية، مؤكدا اعتزام أثينا لإرسال مجموعة من صواريخ باتريوت الدفاعية الأمريكية الصنع إلى المملكة العربية السعودية لحراسة منشآت الطاقة.وخلال الشهر الماضي، جدد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفاقية محدثة بشأن التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وسط موجة من الاعتراضات والاحتجاجات في البلاد، كما أرسل سفينة حربية للانضمام إلى مجموعة قتال بحرية فرنسية من أجل القتال ضد "داعش" في العراق وسوريا.وصرح باناجيوتيس تساكوناس أستاذ القانون الدولي بجامعة أثينا لوكالة فرانس برس في الوقت الحالي "فرنسا هي الحليف اليوناني المثالي"، لافتا إلى أن "الدولتين تشتركان في وجهات النظر حول الوضع في شرق البحر المتوسط"، مستشهدا بمشاركة الشركات الفرنسية في استكشاف الطاقة قبالة قبرص، حليف اليونان الرئيسي تاريخيا.وفقًا للدبلوماسيين، شجعت فرنسا اليونان على أن تكون أكثر "حكمًا ذاتيًا" ولعب دورًا أكثر نشاطًا في المبادرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.كما أيد كونستانتينوس فيليس، المدير التنفيذي لمعهد العلاقات الدولية في أثينا، موقف اليونان في الدفاع عن حدودها الأمنية، قائلا: "يجب أن تثبت أثينا وجودها وتأمينها لحدودها في مواجهة الأطماع التركية في المنطقة".وقال رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أليكسيس تسيبراس لـ ميتسوتاكيس "إنك تجتاز البلاد في مغامرات لا تستطيع تحمل نتائجها وتقوم بتغيير السياسة الخارجية القائمة منذ عقود"، وهي الانتقادات التي تجاهلها ميتسوتاكيس ووصفها بأنها "قصيرة النظر".بدأت العلاقات اليونانية التركية تتحول إلى الأسوأ في الأشهر الأخيرة في ظل العبء الإضافي للهجرة وتدافع استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث وقعت تركيا في نوفمبر الماضي مذكرة تعاون بحري وعسكري مع حكومة الوفاق غير المعتمدة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والتي تحدد مجالات النفوذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط على حساب اليونان.وردت أثينا بطرد سفير الوفاق والسعي إلى بناء علاقات مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والذي يسيطر على ثلاثة أرباع الأراضي الليبية، وسط دعم كبير من السعودية ومصر وإدانتهما للتدخل العسكري التركي في ليبيا.وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.