أسباب «الزغطة» وطرق علاجها (فيديو)

وحذر أستاذ علاج الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من الاستهانة بالإصابة بالتهاب في المعدة، خاصة إن تكررت الإصابة بها، وإجراء فحوصات للمعدة تجنبا لزيادة الشعور بألم المعدة وصولا للإصابة بعدوى البكتيريا الحلزونية.

كشف الدكتور حسني سلامة، أستاذ علاج الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، سبب إصابة الشخص بالزغطة، وهو تهيج العصب الموصل للحجاب الحاجز، لافتًا إلى أن الزغطة التي قد تصيب الأفراد وتلازمهم على مدار اليوم تتعدد أسبابها.وأوضح حسني سلامة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أسباب الزغطة قد تكون مرضا موضعيا في المعدة لوجود التهابات، وتقرحات في المعدة والاثنى عشر، وارتجاع في المريء، أو مشاكل في الهضم.