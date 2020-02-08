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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة اللبنانية توضح كيفية التعامل مع القادمين من الصين

السبت 08/فبراير/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عدة إجراءات متبعة لكيفية التعامل مع الوافدين من الصين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية، تقوم وزارة الصحة بالتعاطي مع الوافدين من الصين عبر المطار، الكشف الحراري عن طريق أجهزة وضعت في المطار لهذا الغرض، في حال ظهور حرارة على المسافر، يحال إلى مكتب الحجر الصحي؛ ليتم التأكد يدويًا من حرارته، كما يخضع لفحص صحي.

وأشارت إلى أنه تعبأ استمارة معلومات للوافدين من المناطق الصينية كافة، على متن الطائرة لتتم متابعتهم عبر الهاتف لمدة أسبوعين بهدف التأكد من عدم ظهور عوارض مرضية عليهم، تسلم الاستمارة لطاقم الطائرة قبل مغادرتها، وفي حال بقيت الاستمارة مع المسافر لأي سبب كان، تسلم لمكتب الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار عند الخروج من الطائرة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في حال ظهور أعراض المرض على شخص وافد من الصين ضمن فترة 14 يوما، يحال إلى مستشفى رفيق الحريري؛ ليتم تقويم وضعه الصحي وعزله في المستشفى إذا دعت الحاجة، بجانب عزل الأشخاص القادمين من مركز انتشار الفيروس في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في إشارة لما حدث مع حالة واحدة حتى الآن.

كما طالبت الوزارة بعزل الأشخاص القادمين من المناطق الأخرى في الصين، في منازلهم مع التشديد على عدم الاختلاط بالآخرين لمدة 14 يومًا من تاريخ مغادرتهم الصين، والاتصال بوزارة الصحة العامة لأي استفسار.

وأوضح البيان أنه يتم الفحص المخبري لـ"كورونا" المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي مجانًا، بناء على معطيات علمية وطبية تحددها وزارة الصحة العامة، لافتًا إلى أن الفحص المخبري للأشخاص الذين لا يعانون من أي عوارض مرضية غير ذي جدوى علمية، لأنه لا ينفي وجود الفيروس في حال كانت نتيجته سلبية ولا ينفي ضرورة استكمال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأكدت الوزارة فى بيانها أن الإجراءات المتبعة تطبق وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تتواصل الوزارة مع مكتبها في لبنان بطريقة يومية.

وتابع البيان، أن تطبيق الإجراءات العلمية والصحية المطلوبة للوقاية من هذا الفيروس يحتاج إلى التعاون والوعي من قبل المواطن نفسه، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الفرد هذا المجال.

وشددت وزارة الصحة العامة على الجميع التصرف بمسئولية ووعي وعدم نشر الشائعات أو الانتقادات الواهية التي لا تعتمد على أي أسس علمية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

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