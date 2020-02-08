«رسام الكنائس».. فنان يرسم أيقونات قبطية بالداخل والخارج

قلم رصاص وألوان زيت وجواش، أدوات تمحور حولها حلم "وائل" في دخول عالم الفن التشكيلي، بدأ يستخدم الورق في رسم كل ما يدور حوله، سعى لتطوير ذاته، رغم أن أصدقائه أحبطوه، لم يستسلم ومضى في طريقه يبحث عن حلمه، حتى أصبح "رسام الكنائس".وائل إسحق، شاب في العقد الثالث من عمره، تخرج من كلية فنون جميلة بجامعة المنيا، منذ بلوغه ال10 سنوات يهوى الرسم، اكتشفه مدرس الرسم في المرحلة الإعدادية، أثناء مشاركته في مجلة الحائط، وطلب منه مساعدة زملائه في تجميل سور وحوائط المدرسة، مما زاد الدافع بداخله.يروي "وائل"، للدستور،قائلا:" بدأت احتراف الرسم فور تخرجى، وتدربت مع الرسامين على الجداريات وحوائط الأيقونات، ما جعلنى متمكنا من عملى، فاتجهت إلى رسم جداريات ومساحات ضحمة في الكنائس، أملا فى أن تخلدنى أعماله، ويصبح عمل أثري.رسم، "وائل" في عدة كنائس خارج مصر، بالكويت، الدوحة، اسكتلندا، لبنان، عمان، هولندا، وألمانيا، قائلا: "الرسامون القدامى أعمالهم خالده في الكنائس".