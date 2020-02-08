إحالة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها لسرقتهما للجنايات

أمرت نيابة الزيتون، اليوم السبت، بإحالة المتهم بقتل ربة منزل وزوجها لسرقتهما في الزيتون لمحكمة الجنايات.واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليهما خطط لسرقتهما، ويوم الجريمة توجه لمنزلهما فاستضافاه وقدما له المشروبات، إلا أنه قرر الغدر بهما.وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه غافل الضحيتين وتسلل للمطبخ وحصل على سكين، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجني عليه فعاجله بعدة طعنات، وأثناء استغاثة المجني عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثًا ما بهما من إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات، وفر هاربًا.وقال القاتل، إنه عقب هروبه من مسرح الجريمة التقى مع ابن خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وأنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى ابنى خالته "نقاش – موظف، يقيمان بالقليوبية"، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.