المشدد 3 سنوات لكهربائي بتهمة حيازة أسلحة نارية بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، بمعاقبة المتهم " وائل.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بالسيدة زينب.وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم طنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.وأسندت النيابة للمتهم "وائل.ا"، كهربائي، تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وحيازة ذخائر نارية تستخدم في السلاح المضبوط بدون تصريح.وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، ذهب للمكان الذي أيقن تواجد المتهم به، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم في السلاح المضبوط.