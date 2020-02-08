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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

السبت 08/فبراير/2020 - 11:20 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
البحيرة معوض هويدى
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انتظمت الدراسة اليوم السبت، في المدارس التي تعمل فترتين في 18 إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة بداية من طابور الصباح وحتى انتظام الطلاب والطالبات والمدرسين بالحضور للمدارس والتزام الطالبات بالزي الرسمي للمدارس.

وشهدت محمد عيسى موسى الإعدادية بكوم حمادة زيارة مفاجئة من شاكر ندا مدير الإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة من بداية طابور الصباح وحتى نهاية الحصة الأولى.

وحث مدير الإدارة التعليمية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية على الانتماء والولاء للوطن والالتزام بالنشيد الوطنى وتحية العلم، والالتزام بالحضور للمدرسة حفاظا على مستقبلهم مشيدًا بنظافة المدرسة وبجهود إدارة المدرسة.

وتابع مدير الإدارة بداية اليوم الدراسى ومدى انتظام العملية الدراسية والتزام الطالبات والمدرسين بالحضور وتوزيع الكتب والمناهج الدراسية.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التزام مديري المدارس بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس في طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية والتأكد من توزيع الكتب المدرسية بالنسخ الجديدة على الطلبة سواء سددوا الرسوم أم لا وكذا دليل المعلم فى حال وصوله للمخازن.

وأشار إلى أهمية تكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين علميًا ورياضيًا في مختلف المراحل الدراسية وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم لتحفيزهم، لافتًا إلى أهمية التأكد من توصيل خدمة الإنترنت بجميع المدارس لمواكبة النظام التعليمي الجديد.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مديري الإدارات بضرورة متابعة العملية التعليمية والإشراف عليها بشكل مستمر والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن وغرس القيم لدى الطلاب لتخريج أجيال جديدة صالحة قادرة على بناء الوطن.
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة
انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

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