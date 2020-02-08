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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نصف مليون زائر لحديقة الحيوان خلال إجازة نصف العام

السبت 08/فبراير/2020 - 11:18 ص
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت أكثر من نصف مليون زائر خلال إجازة نصف العام، حيث نسقت إدارة الحديقة مع مديرية أمن الجيزة والإسعاف وجميع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة لتقديم كافة أوجه الراحة والتيسير على الزائرين أثناء الدخول والخروج.

وأضاف أنه تم الاستعداد جيدا لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وإلغاء الإجازات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين بالإضافة إلى إلغاء الإجازة الأسبوعية للحديقة والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مشددا على أن سعر التذكرة كما هو 5 جنيهات للبالغين، وللأطفال مجانا.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد زار الحديقة مع بداية إجازة نصف العام، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، وزيادة مساحات المسطحات الخضراء ووسائل الجذب والترفيه حيث إن الحديقة متنفس هام للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية مع ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، وكذلك توفير المعلومات حول الحيوانات وموطنها الأصلى، حتى تكون زيارة ترفيهية وتثقيفية.

وأضاف أنه يجرى حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي هام، وكذلك يتم تنظيم عروض جديدة على رأسها العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلا عن إنشاء حديقة حيوان الطفل والتي تضم العديد من الحيوانات الأليفة.

وقال إنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الأفواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتا إلى أنه أيضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة أى أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية - المها العربى - الدب الروسى - الكانجرو الاحمر، وجار الإمداد بـ3 زرافات وحمارين وحشيين بالبدل.


يذكر أن حديقة الحيوانات بالجيزة، تأسست عام 1891، وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في إفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدانا، ويوجد به حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة، كما يضم متحف الحيوان، والذي يحوي العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والمومياوات للتماسيح وغيرها من الحيوانات والطيور والتي على وشك الانقراض.

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