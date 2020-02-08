رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سناء يوسف: هلم شمل العيلة فى «البيت الكبير 3»

السبت 08/فبراير/2020 - 11:14 ص
الفنانة سناء يوسف
الفنانة سناء يوسف
منار إبراهيم
طباعة
تواصل الفنانة سناء يوسف، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "البيت الكبير 3"، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة النهار.

وقالت سناء، في تصريح لـ"الدستور"، إنها تجسد دور الابنة الكبرى الهادئة، التي ستحاول لم شمل العائلة في البيت الكبير كما كانت في السابق، وهو ما تنجح فيه خلال الحلقات المقبلة، مشيرة إلى أنها يتبقى لها ما يقرب من أسبوعين لتنتهي من التصوير بشكل كامل.

"البيت الكبير 3" يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، هم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبدالعظيم، وجيهان قمري وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، ومنة المصري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

خناقة أوغاد.. الأجير محمد ناصر يسب أراجوز قطر جو شو: «فلاح جربان»

منذ حوالي 16 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

منذ حوالي 17 ساعة

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها أمام الدولار

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

الأكثر قراءة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

السيسى يصل لمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

منوعات

المتحدث باسم «تويتر»: حسابى «فيسبوك» و«ماسنجر» تعرضا للاختراق

التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة

أوركسترا بودابست يساعد الصم على سماع بيتهوفن من خلال اللمس

عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

عرض «كلاب المستودع» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. الليلة

اليوم.. «عمارة وتاريخ جامع الأزهر» ببيت المعمار المصرى

«السيمفونى» يحتفل بمرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن.. الليلة