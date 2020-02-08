سناء يوسف: هلم شمل العيلة فى «البيت الكبير 3»

تواصل الفنانة سناء يوسف، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "البيت الكبير 3"، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة النهار.وقالت سناء، في تصريح لـ"الدستور"، إنها تجسد دور الابنة الكبرى الهادئة، التي ستحاول لم شمل العائلة في البيت الكبير كما كانت في السابق، وهو ما تنجح فيه خلال الحلقات المقبلة، مشيرة إلى أنها يتبقى لها ما يقرب من أسبوعين لتنتهي من التصوير بشكل كامل."البيت الكبير 3" يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، هم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبدالعظيم، وجيهان قمري وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، ومنة المصري.