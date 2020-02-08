تحت شعار «صحة أطفالنا».. مستشفى «سعاد كفافى» يواصل قوافله الطبية

أطلق مستشفى "سعاد كفافي" الجامعى، التابع لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عدة قوافل طبية متعددة التخصصات، تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، تحت شعار «صحة أطفالنا» للكشف على طلاب المدارس الحكومية والخاصة في جميع التخصصات الصحية، وقد سخر المستشفى لهذه القوافل جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.وأشار الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى "سعاد كفافي" الجامعي، إلى أن ذلك يتزامن مع اعتماد مستشفى "سعاد كفافى" الجامعى ليصبح مركزًا لتقديم أنشطة التطوير المهنى الطبي، وهو الاعتماد الذى حصل عليه من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة المستشفى، وتأكيدا لقيمته فى المجتمع، سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى العام.وأوضح أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفى لوضعه على خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية، وإنما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخري.وجاء هذا الاعتماد فى أعقاب موافقة وزارة التعليم العالي على تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى "سعاد كفافي" الجامعي بما يعكس مدى الثقة في إمكانيات المستشفى من الناحية الفنية والتقنية والذي يرجع بالأساس إلى وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوفر بها أحدث الأجهزة وأكثرها تطورًا في التخصصات الإكلينيكية المختلفة.