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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كورونا» يضرب أجنحة الصين بالمعارض الدولية (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 11:11 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء أبو العزم _أسماء ابراهيم
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ضربت أزمة فيروس كورونا المتفشي في الصين، الاقتصاد، وتأثرت جميع القطاعات الصناعية والتجارية بشكل عام لا سيما المعارض الدولية التى باتت لعنة بسبب المرض المفاجئ، وخلت أجنحة الصين بالمعارض الخارجية من الزوار.

وحاورت «الدستور»، عددا من المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال حول تأثير الاقتصاد بشكل عام والصادرات والواردات المصرية خلال الفترة المقبلة وكيفية إيجاد حلول وبدائل للمنتجات الصينية، خاصة تلك التى تتعلق بمدخلات الإنتاج والصناعات التى تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد من الصين والتى يأتى على رأسها الألعاب التى تنشر خلال شهر رمضان المبارك.

جناح الصين خالي من الزوار فى إنجلترا أمس

قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن المعارض الدولية تأثرت بمرض كورونا، خاصة أن الأجنحة الخاصة بالصينين فارغة تماما وهناك تخوفات لدى الزوار من الاحتكاك بها.

وأضاف الجزار، أنه خلال مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية لمعرض Spring Fair للحرف اليدوية المقام في إنجلترا حاليا، أن الأجنحة الخاصة بالصين كانت فارغة مما أثر على المعرض بشكل عام ولكنه قد يكون سبب في ارتفاع المبيعات لدى الدول الأخرى.

ولفت إلى أن عدد كبير من الشركات الصينية كان من المزمع حضورها إلي المعرض ولكنهم لن يتمكنوا من الحضور، بسبب منع كثير من الطائرات هناك استقبال الصينين، مما تسبب في فراغ الأجنحة الخاصة بهم.

وأوضح أن منظمي المعرض يولون اهتماما خاصا بالنظافة العامة للمعرض، من منظفات ومعقمات وأدوات صحية وكمامات منتشرة في جميع أنحاء المعرض، تجنبا لأى اشتباه خاص بالمرض، كما أن المشترين يتجهون إلى الدول الأخرى خوفا من الاحتكاك بالأجنحة الصينية.

وأشار إلى أن مصر تستورد من الصين بعض الحرف اليدوية، وبالتالي سيكون هناك تأثير سلبي على الواردات الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك حالة من القلق لدى بعض الزوار من دخول الأجنحة الصينية مما أثر بالسلب علي مبيعات تلك الأجنحة، ومن المتوقع أن يعود بالإيجاب علي الأجنحة المصرية والدول الأخرى.

ويشارك في المعرض شركات مصرية برعاية المجلس التصديري للحرف اليدوية، ويأتي المعرض ضمت قائمة من المعارض الدولية للحرف اليدوية التي يشارك بها المجلس للترويج للصادرات المصرية ودعم قطاع الحرف اليدوية بشكل عام.

وتوقع أن يكون هناك تراجع في الواردات الصينية في قطاع الحرف اليدوية هذا العام، بسبب توقف حركة الاستيراد بعد انتشار كورونا ومن المستهدف البحث عن أسواق بديلة خلال الفترة المقبلة.

الصين تطلب تأخير شحنات البرتقال لـ10 أيام بسبب تراجع الطلب

وقال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ"الدستور"، أن الصين طالبت مصدري الحاصلات الزراعية بتأجيل شحنات البرتقال المصدرة إليها مبدئيا لمدة 10 أيام، نتيجة تراجع الطلب من التجار المحليين وإغلاق كثير من المطاعم والنوادي والمحال التجارية تخوفا من انتشار فيروس كورونا، والتزام كثيرين منهم الجلوس بالمنازل والابتعاد عن المناطق المزدحمة الجاذبة.

وأضاف النجارى، أن الفيروس سيؤثر سلبًا على السلع المصدرة للصين، وسيحدث انخفاضًا فى أسعارها لحين البحث عن أسواق بديلة، لافتا إلى أن هناك حالة ارتباك داخل الصين، ومنع التجمعات والحظر بشكل مستمر، جعل التجار المستوردين غير قادرين على تسويق منتجاتهم؛ بسبب منع الحركة، وهذه الحالة لم تؤثر على الصادرات بمصر فقط، بل على صادرات العالم بشكل عام، وكلما كان هناك حظر زاد الركود فى الصادرات للصين، وسيتم البحث عن أسواق بديلة، وسيحدث انخفاض فى أسعار السلع المصدرة للصين، مما يترتب عليه اتخاذ عدد من الدول إجراءات احترازية واستثنائية على إجراءات السفر للصين.
«كورونا» يضرب أجنحة
الصناعة المحلية الملاذ الآمن

قال المهندس عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، إن فيروس كورونا المتواجد حاليًا في الصين لم يؤثر حتى الآن في الصادرات المصرية، متوقعًا أنه في خلال شهر ستقل المنتجات الصينية في الأسواق المصرية والإفريقية.

وأكد فتوح، أن تلك الأزمة تساعد مصر في الاعتماد على الصناعة المحلية، وزيادة حجم المنتجات المصرية للخارج، كاشفًا أن الفيروس الصيني سيؤثر على الواردات الصينية، وقد تكون شبه متوقفة، على حسب قوله.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال، أن هناك جزءا من الصناعة سيتأثر بالفيروس وهو مستلزمات الإنتاج القادمة من الصين، وبناءً عليه ستحاول الصناعة اكتشاف أسواق بديلة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن تركيا من أبرز الأسواق البديلة لمستلزمات الإنتاج، مطالبًا باللجوء إلى أوروبا بدلا من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج ستكون عالية.

وفي نفس السياق، قال يحيي الزنانيري عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن فيروس كورونا لم يؤثر حتى الآن في صادرات مصر من الصين، لافتًا إلى أن تلك الأزمة ستوفر فرصة للصناعة المصرية لكي تنتعش.

وأكد الزنانيري، أن تلك الأزمة ستساعد على تعزيز دور الصادرات المصرية للخارج، مشيرا إلى أنه يجب علينا التفكير خارج الصندوق، من خلال دعوة المصانع والشركات الصينية بنقل بعض الصناعات من الصين الى مصر بما أنها سوق مركزي ومحوري.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

ووفقا لتقارير وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصلت إلى مستويات عليا بلغت 13.87 مليار دولار أمريكي 2018، مقابل 10.8 مليار دولار في 2017، كما وصل حجم الصادرات المصرية إلى الصين إلى 1.8 مليار دولار في 2018.
«كورونا» يضرب أجنحة
 

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