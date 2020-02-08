المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، بمعاقبة المتهم " رمضان. م"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالسيدة زينب.وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم طنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.وأسندت النيابة للمتهم "رمضان.م"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه حال مروره الأمنى، أبصر المتهم والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته.