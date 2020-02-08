أحمد السعدني مرشح لبطولة مسلسل «الواد الشقي»

يستعد المخرج جمال عبدالحميد لبدء تحضيرات الجزء الأول من مسلسل "الواد الشقي" والمأخوذ عن مذكرات الكاتب الكبير محمود السعدني والتى تحمل اسم "مذكرات الواد الشقي".حيث انتهى السيناريست بشير الديك من كتابة 30 حلقة من العمل المقرر تقديمه على جزأين وحصل صناع المسلسل على موافقة الـ السعدني لاستغلال حق مذكرات الكاتب الراحل وتقديمها على الشاشة.وعلمت "الدستور"، أن المخرج جمال عبدالحميد رشح الفنان أحمد السعدني للقيام بدور البطولة لتقارب الشبه بينهما.ومن المقرر أن يبدأ كلا من بشير الديك وجمال عبدالحميد وأحمد السعدني جلسات عمل مكثفة خلال الفترة المقبلة؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين، وكذلك تحديد موعد التصوير النهائي.المسلسل من المقرر أن يختلف عن المذكرات بشكل كبير في بعض الخطوط الدرامية، ومن المنتظر أن يُعرض الجزء الأول منه في رمضان 2021.