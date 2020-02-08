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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى النصر ببورسعيد يحتفل بـ1000 عملية جراحية ونسبة نجاح 98.7%

السبت 08/فبراير/2020 - 11:05 ص
مستشفى النصر
مستشفى النصر
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلن الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم السبت، عن أن المستشفى احتفلت بإجراء 1000 جراحة متقدمة وإجراء طبي عالي الدقة بنسبة نجاح 98.7%.

وأشار مدير مستشفى النصر، في تصريحات صحفية، إلى أن العمليات الجراحية التي أجريت جاءت في تخصصات القلب، والقسطرة، جراحات القلب المفتوح، جراحات حديثي الولادة، جراحات العظام، والأورام للأطفال، وذلك بعد ساعات من حصول المستشفى على تسجيل كامل غير المشروط لمدة عام بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الشامل، لافتا أن التشغيل التجريبي للمستشفى بدأ في الأول من يوليو عام 2019، وتم افتتاح المستشفى رسميا في 26 نوفمبر من نفس العام.

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منتصف العام الماضي، عن تسجيل 572 ألف 194 مواطن، يمثلون 173 ألف و933 أسرة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين ترددوا على عيادات مستشفيات: (التضامن - السلام - الزهور - الحياة بورفؤاد - الرمد - النسا - النصر التخصصي) وصل إلى 302 ألف 273 مريضًا، بينما وصل إجمالي عدد المرضى الذين أجرى لهم الفحوصات الطبية كالتحاليل والأشعات وغيرها إلى 197 ألف 745 مريضًا، كما تم إجراء عمليات جراحية صغرى، متوسطة، كبرى، وذى طابع خاص لـ15 ألف و417 مريضًا.

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