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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تهدد مجددا.. في حال تعرضت نقاط مراقبتها للهجوم بإدلب

السبت 08/فبراير/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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هددت تركيا مرة أخرى سوريا، بالرد القاسي في حال تعرضت أحد نقاط مراقبتها في محافظة إدلب للهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب شمالي سوريا مجهزة للدفاع عن نفسها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أنها سترد بشكل قاس على أي هجوم جديد يستهدف نقاط المراقبة في محافظة إدلب، مشيرة إلى أن النقاط هناك تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الجيش التركي عزز نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد الشاحنات العسكرية التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 430 شاحنة.

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