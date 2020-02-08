طلاب المدارس يستقبلون التيرم الثاني بالنشيد الوطني والكمامات

استقبلت المدارس اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى، في المدارس الموجودة بالمحافظات التي لا تطبق إجازة السبت مثل: "الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا"، إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة، بالنشيد الوطني بطابور الصباح وردد الطلاب تحية العلم.وأكدت طالبات مدرسة سانت ميري لغات التابعة لإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة، أنهم متفائلون بقدوم الفصل الدراسي الثاني، وحرصوا على الحضور فى أول أيام الدراسة، وليس لديهم أى تخوف من ظهور الأمراض المنتشرة فى بعض البلدان.وقالت الطالبة نور خالد بالصف الرابع الابتدائي، فى تصريحات خاصة، أن والدتها حرصت على شراء كمامات الأنف من الصيدلية حرصًا على سهولة التعامل مع زملائها بدون تخوف، وأكدت أنها لن تزيلها إلا مع العودة للمنزل.وأكدت الطالبة ملك صابر بالصف الخامس الابتدائي، أن المعلمات حرصن على التنبيه عليهم فى عدم استخدام أدوات بعضهن البعض، وعند ظهور أي أعراض للبرد، يلزمن الراحة بالمنزل.فيما شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وكان أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، ضرورة وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 1992019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.