رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب المدارس يستقبلون التيرم الثاني بالنشيد الوطني والكمامات

السبت 08/فبراير/2020 - 11:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نورهان عبدالرحمن
طباعة
استقبلت المدارس اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى، في المدارس الموجودة بالمحافظات التي لا تطبق إجازة السبت مثل: "الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا"، إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة، بالنشيد الوطني بطابور الصباح وردد الطلاب تحية العلم.

وأكدت طالبات مدرسة سانت ميري لغات التابعة لإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة، أنهم متفائلون بقدوم الفصل الدراسي الثاني، وحرصوا على الحضور فى أول أيام الدراسة، وليس لديهم أى تخوف من ظهور الأمراض المنتشرة فى بعض البلدان.

وقالت الطالبة نور خالد بالصف الرابع الابتدائي، فى تصريحات خاصة، أن والدتها حرصت على شراء كمامات الأنف من الصيدلية حرصًا على سهولة التعامل مع زملائها بدون تخوف، وأكدت أنها لن تزيلها إلا مع العودة للمنزل.

وأكدت الطالبة ملك صابر بالصف الخامس الابتدائي، أن المعلمات حرصن على التنبيه عليهم فى عدم استخدام أدوات بعضهن البعض، وعند ظهور أي أعراض للبرد، يلزمن الراحة بالمنزل.

فيما شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وكان أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، ضرورة وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 1992019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

السيسى يصل لمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 11 ساعة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ حوالي 16 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

الأكثر قراءة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

السيسى يصل لمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

منوعات

المتحدث باسم «تويتر»: حسابى «فيسبوك» و«ماسنجر» تعرضا للاختراق

التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة

أوركسترا بودابست يساعد الصم على سماع بيتهوفن من خلال اللمس

عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

عرض «كلاب المستودع» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. الليلة

اليوم.. «عمارة وتاريخ جامع الأزهر» ببيت المعمار المصرى

«السيمفونى» يحتفل بمرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن.. الليلة