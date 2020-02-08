430 شاحنة تركية دخلت سوريا خلال 24 ساعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد الشاحنات العسكرية التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 430 شاحنة.وأوضح المرصد أن التعزيزات العسكرية التركية إلى الأراضي السورية ما زالت مستمرة، لافتا إلى أن عدد آليات الرتل الذي دخل مساء أمس الجمعة ارتفع إلى 330، ليبلغ تعداد الشاحنات التركية التي دخلت سورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة 430 شاحنة على الأقل تحمل دبابات وجنود وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية.وأشار المرصد إلى أن تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، التي دخلت الأراضي السورية منذ 2 فبراير الجاري وحتى الآن وصل لأكثر من 1000 مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب.