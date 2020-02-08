انتظام الدراسة بمدارس الفترتين بالدقهلية

انتظمت العملية التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالمدارس التى تعمل بنظام الفترتين على مستوى 17 إدارة تعليمية في اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019–2020، رغم تعرض المحافظة لسقوط أمطار خفيفة ورياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة.ومن جانبه، أكد على عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الدراسة ستنتظم غدا الأحد، في باقي المدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة، بالإضافة إلى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين وبدأت اليوم على مستوى المحافظة.وأضاف أنه أعطى توجيهاته بالتشديد على ضرورة الالتزام فى العمل وضرورة المتابعة الميدانية الجادة والهادفة والتنسيق بين المنوط بهم متابعة المدارس لضمان زيارة جميع المدارس في أقل فترة زمنية وعدم مغادرة المتابع للمدرسة في حالة وجود سلبيات إلا بعد تصحيحها.كما شدد على أهمية متابعة إعداد المعلمين لدفاتر التحضير وتسجيل بيان توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية وتأمين الطلاب والعاملين بالمدرسة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بأن يكونوا على قدر المسئولية في إدارة الأزمات.كما وجه بضرورة استغلال الحصة الأولى فى المدارس للتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير لمنع انتشار الأمراض كما تم توزيع بوسترات على الطلبة للتوعية بخطورة الفيروسات والتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات غير الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون.وقال وكيل الوزارة، إنه سيتم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تنظيم ندوات استرشادية للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحى، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وإجازة مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له، ووجهت بالقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب.