دير الملاك ميخائيل بنقادة يكشف الحالة الصحية للأنبا بيمن

كشف دير الملاك ميخائيل بنقادة، عن الحالة الصحية للأنبا بيمن أسقف نقادة ورئيس دير الملاك ميخائيل بنقادة، ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس.وقال الدير في بيان صادر عنه اليوم، إن الأنبا بيمن وصل إلى الدير اليوم، عقب تعرضه إلى وعكة صحية شديدة في إجازة منتصف العام، نظرًا للإجهاد الشديد.وأضاف البيان أن الأنبا بيمن بصحة جيدة الآن وسيترأس صلاة القداسات في صوم نينوي بالدير.