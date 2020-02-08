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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11 كيلو بانجو و4 أسلحة نارية في أسوان

السبت 08/فبراير/2020 - 09:51 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 12 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات من المخدرات.

وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا بضبط 12 متهمًا، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 11.500 كيلوجرام، وكمية من الحشيش تزن 350 جرامًا، و4 أسلحة بيضاء.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها، في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.

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