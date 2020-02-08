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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان»: بدء تسليم 624 وحدة «دار مصر» بالقاهرة الجديدة الإثنين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد إبراهيم
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الإثنين 10 فبراير في تسليم دفعه جديدة من وحدات مشروع "دار مصر" بالمرحلة الأولى 624 وحدة سكنية في 26عمارة كاملة التشطيب والمرافق كود "111"، بمنطقة شمال القرنفل.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام(193 - 207 - 209 – 430 – 431 - 432 -433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 439 - 440 - 441 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 423 - 424 425 - 428 – 429)، مضيفًا أنه على المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف "الداون تاون"لإنهاء إجراءات البنك، والتوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول)، لتسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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