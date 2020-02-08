15 مليار جنيه لخطة مشروعات «الرى» 2020

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المصالح والهيئات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2020/ 2021، وكافة أعمال ومشروعات الوزارة الجارية والمستقبلية.وأكد وزير الموارد المائية والري أن الأعمال تستهدف الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، والتى تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار جنيه، تتضمن مشروعات منها تأهيل وتبطين وتطوير 1000 كيلو متر من المجاري المائية وأيضا تطوير عدد 170 مأخذا ومسقى وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60 ألف فدان.