الصين تدعو لتوخى الحذر من عودة الإرهاب العالمى

دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" المجتمع الدولي إلى توخي الحذر من عودة الإرهاب العالمي مجددًا، معتبرًا أن وضع مكافحة الإرهاب ما زال قائمًا رغم هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا ومقتل زعيمه العام الماضي.وقال تاو، في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت، إنه على الرغم من الانتكاسات إلا أن التنظيم يعيد تنظيم نفسه بسرعة في شكل شبكات سرية ويواصل استهداف الموظفين والمرافق في المناطق النائية بالعراق.وأشار إلى أن استيطان المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووجود روابط بين المنظمات الإرهابية والجرائم المنظمة متعدية القوميات وتوسع القنوات الخفية لتمويل الإرهاب، كلها أمور تشكل تحديات صعبة أمام مهمة مكافحة الإرهاب، داعيًا المجتمع الدولي أن يظل يقظًا ويعزز التوعية بشأن مفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، ويعزز التعاون المشترك لمواجهة تهديد الإرهاب.