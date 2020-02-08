غدًا.. طرح 3156 وحدة سكنية في «سكن مصر» بـ 5 مدن جديدة

◄ القاهرة الجديدة:

◄أكتوبر الجديدة:

◄ المنصورة الجديدة:

◄ بدر:

◄ العبور الجديدة:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 3156 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر في 5 مدن جديدة، بدءًا من غدا الأحد 9 فبراير.وأشارت إلى أن الطرح سيكون في 5 مدن جديدة وهي "أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة"، وذلك على الموقع الإلكتروني، موضحة أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز إلكترونيا، ويستمر الحجز حتى 13 فبراير الجاري، بينما تتراوح مساحة الوحدات ما بين 106 م2: 115 م2 بالمشروع.سجل سعر المتر 7655 جنيها، وإجمالي السعر شامل التميز 880 ألفا و325 جنيها بمساحة 115 مترا.وسجل إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 أمتار، 811 ألفا و430 جنيها بالمدينة.سعر المتر 6380 جنيها للمتر وإجمالي سعر الوحدة بمساحة 115 مترا وصل لـ 733 ألفا و700 جنيه.وإجمالي سعر الوحدة مساحة 106 أمتار سجل 676 ألفا و280 جنيه.سعر المتر 6870 جنيها، وإجمالي سعر الوحدة مساحة 115 مترا وصل لـ790 ألفا و50 جنيها.وإجمالي سعر الوحدة 106 أمتار سجل 728 ألفا و220 جنيها.سعر المتر 4980 جنيها، وإجمالي سعر الوحدة 572 ألفا و700 جنيه بمساحة 115 مترا.إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 أمتار سجل 527 ألفا و700 جنيه.سعر المتر سجل 6070 جنيها، وإجمالي سعر الوحدة مساحة 115 مترا وصل لـ698 ألفا و50 جنيها.والوحدة مساحة 106 أمتار سجل إجمالي السعر 527 ألفا و880 جنيها.