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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طرح 3156 وحدة سكنية في «سكن مصر» بـ 5 مدن جديدة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
علا العلاف
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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 3156 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر في 5 مدن جديدة، بدءًا من غدا الأحد 9 فبراير.

وأشارت إلى أن الطرح سيكون في 5 مدن جديدة وهي "أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة"، وذلك على الموقع الإلكتروني، موضحة أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز إلكترونيا، ويستمر الحجز حتى 13 فبراير الجاري، بينما تتراوح مساحة الوحدات ما بين 106 م2: 115 م2 بالمشروع.

وأسعار الوحدات بالمدن الجديدة كالتالي:

◄ القاهرة الجديدة:

سجل سعر المتر 7655 جنيها، وإجمالي السعر شامل التميز 880 ألفا و325 جنيها بمساحة 115 مترا.

وسجل إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 أمتار، 811 ألفا و430 جنيها بالمدينة.


◄أكتوبر الجديدة:

سعر المتر 6380 جنيها للمتر وإجمالي سعر الوحدة بمساحة 115 مترا وصل لـ 733 ألفا و700 جنيه.

وإجمالي سعر الوحدة مساحة 106 أمتار سجل 676 ألفا و280 جنيه.


◄ المنصورة الجديدة:

سعر المتر 6870 جنيها، وإجمالي سعر الوحدة مساحة 115 مترا وصل لـ790 ألفا و50 جنيها.

وإجمالي سعر الوحدة 106 أمتار سجل 728 ألفا و220 جنيها.


◄ بدر:

سعر المتر 4980 جنيها، وإجمالي سعر الوحدة 572 ألفا و700 جنيه بمساحة 115 مترا.

إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 أمتار سجل 527 ألفا و700 جنيه.


◄ العبور الجديدة:

سعر المتر سجل 6070 جنيها، وإجمالي سعر الوحدة مساحة 115 مترا وصل لـ698 ألفا و50 جنيها.

والوحدة مساحة 106 أمتار سجل إجمالي السعر 527 ألفا و880 جنيها.

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