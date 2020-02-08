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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتظام حركة المرور بمحاور القاهرة والجيزة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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رصدت المتابعات الأمنية للإدارة العامة للمرور، حركة سير المركبات على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، ومتابعة انتظام حركة المركبات في معظم أماكن المدينتين، موضحة انتظام حركة السير في أغلب طرق وشوارع المحافظتين.

وانتظمت حركة السير أعلى محور روض الفرج، وكذلك كباري الجلاء، الساحل، الجامعة، ومايو، وكوبري عباس.

كما انتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.

كما انتظمت حالة المرور في المحاور والطرق التالية:
- كوبري أكتوبر وطريق كورنيش النيل
- طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد
- محور صلاح سالم
- شارع الميرغني بمصر الجديدة
- بعض الكثافات المتحركة بشارع الهرم نتيجة أعمال الإصلاحات أعلى كوبري الجيزة المعدني
- طريق الأوتوستراد القادم من حلوان
- الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة
- محور المشير ومحور NA
وتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.

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