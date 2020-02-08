خطة حماية شرق دمياط من الغرق وتدعيم رأس البر

استعرض وزير الموارد المائية والري، الخطة الجديدة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والتى تتضمن تنفيذ عدة مشروعات لحماية المدن الساحلية المختلفة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر والتعرية، ومنها استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة فى الجزء الجنوبى لتطهير بحيرة المنزلة مما يحسن جودة المياه بها وزيادة الثروة السمكية مما يعود بأثر إيجابي على صحة المواطنين ورفع مستوى المعيشة لهم بتكلفة إجمالية قدرها 69 مليون جنيه.وأوضح رئيس الهيئة، المهندس عاشور راغب عبد الكريم، أنه سيتم استكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط بالمرحلة الثانية لحماية المنطقة شرق ميناء دمياط وهي منطقة استثمارية وامتداد مدينة راس البر مما يخدم حوالي 20 ألف نسمة من الغرق التي تتعرض له المنطقة نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة، وتدعيم حاجز الأمواج برأس البر.وعقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المصالح والهيئات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وحماية الشواطئ وقطاع الرى، وهيئة الصرف، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة أعمال ومشروعات الوزارة الجارية، كما استعرض خطة حماية الشواطئ بالمدن الساحلية خلال العام الجديد.