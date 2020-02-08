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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«كتائب حلوان» و«أحداث عنف 15 مايو» أبرز محاكمات اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 09:29 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عماد سليمان
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تستكمل المحاكم اليوم السبت، نظر عدد من المحاكمات الجنائية والإدارية أبرزها:

محاكمة ٢١٥ متهمًا بقضية كتائب حلوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وجاء ضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسس ت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

نظر محاكمة المتهمين في قضية أحداث ١٥ مايو

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة متهمين اثنين، صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف التي شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهما اشتركا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا بتكوين مسيرة بمنطقة 15 مايو ما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الحكم في دعوى إلغاء ربط النيل بنهر الكونغو

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المقامة من عصام الديب، المحامي وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الموارد المائية والري بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 58557 واختصمت كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن وزير الري ألغى قرارًا صادرًا بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري، على الرغم من أن الدراسات أكدت على الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.

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