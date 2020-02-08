«المشاط» و«الحموري» يتابعان تحضيرات «أقدم لجنة عربية» مشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، لبحث الترتيبات لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها في القاهرة خلال النصف الأول من 2020، برئاستهما.وتابع اللقاء أيضا اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقده في الأردن خلال النصف الثاني من عام 2020 برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتعد أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.وناقش الجانبان، الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولي في مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التي عقدت العام الماضي في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادى بين البلدين، في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى دور الوزارة في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة.من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حرص بلاده على التعاون مع مصر في إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والأردن في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.