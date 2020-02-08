رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب عراقى يحذر من عواقب عدم فحص السفن القادمة من الصين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:29 ص
جمال المحمداوي
جمال المحمداوي
أ ش أ
طباعة
دعا النائب العراقي جمال المحمداوي، وزارة الصحة إلى ضرورة الإسراع في توجيه لجان طبية لميناء "أم قصر" بالبصرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بحق الكوادر الصينيين والفلبينيين والأشخاص القادمين من بكين لتجنب ظهور فيروس "كورونا" الجديد في العراق.

وقال المحمداوي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت، إن السفن والبواخر القادمة من الصين تدخل إلى ميناء "أم قصر" دون جراء أي فحوصات للتأكد من خلوهم من هذا الفيروس المميت الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في بكين.

وأضاف: بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى الموانىء لاحتمال نقل الفيروس لأراضيها، مؤكدا أهمية وجود فرق صحية في كافة المنافذ البحرية العراقية.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

منذ حوالي 16 ساعة

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

منذ حوالي 21 ساعة

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

خناقة أوغاد.. الأجير محمد ناصر يسب أراجوز قطر جو شو: «فلاح جربان»

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

منوعات

المتحدث باسم «تويتر»: حسابى «فيسبوك» و«ماسنجر» تعرضا للاختراق

التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة

أوركسترا بودابست يساعد الصم على سماع بيتهوفن من خلال اللمس

عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

عرض «كلاب المستودع» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. الليلة

اليوم.. «عمارة وتاريخ جامع الأزهر» ببيت المعمار المصرى

«السيمفونى» يحتفل بمرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن.. الليلة