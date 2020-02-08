سامح شكري: مصر مستعدة لمساعدة الصين في مواجهة «كورونا»

أجرى مستشار الدولة الصيني ووزير الخارجية وانج يي، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري مساء الجمعة، شددا فيها على التعاون الثنائي في مكافحة فيروس كورونا الجديد، حسبما أفادت وكالة "شينخوا".وقال شكري إن مصر تدعم بقوة جهود الصين لمكافحة الوباء، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في حدود إمكاناتها، مضيفًا أن مصر تعتقد أن الصين ستحقق في النهاية انتصارًا تامًا على الوباء.وأضاف شكري أن الدول الإفريقية ستقف دائمًا إلى جانب الصين في مواجهة المصاعب.من جانبه، قال وانج إن الصين والدول الإفريقية صديقان حميمان وإخوان طيبون يثقون ويدعمون بعضهما البعض.وقال وانج إن الصين أخذت زمام المبادرة لمساعدة الدول الإفريقية على مكافحة وباء الإيبولا في الماضي، الذي كتب فصلًا جديدًا للصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا.وتابع وانج، إن الدول الإفريقية تدعم اليوم الصين بالكامل في مكافحة وباء كورونا، وبالتأكيد ستتطور الصداقة بين الجانبين.وقال وانج "إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه تحت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك مع الخبرة الغنية التي اكتسبناها في معالجة تفشي كورونا، وقدرة الصين على التعبئة الوطنية القوية والدعم العالمي، سنحقق في نهاية المطاف انتصارًا على الوباء وأن اقتصاد وتنمية الصين لن تتأثر".وأضاف وانج إن الصين من خلال جهودها في مكافحة الوباء، لا تحمي فقط سلامة الشعب الصيني وصحته، بل تسهم أيضًا في قضية الصحة العامة الدولية.وأشار وانج إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالوقاية والسيطرة على المرض في الصين باعتبارها تضع معيارًا جديدًا للاستجابة العالمية للفيروسات، وإنها لا تشجع فرض قيود دولية على السفر والتجارة.وتابع أن الصين ترغب في الحفاظ على التواصل والتنسيق مع مصر والحفاظ بشكل مشترك على التبادلات والتعاون الطبيعيين بين البلدين.