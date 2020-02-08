8 قتلى فى اشتباكات بجنوب كازاخستان

قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب كازاخستان، حسبما أعلن وزير الداخلية يرلان تورجومباييف السبت، موضحا أن 300 شخصا شاركوا في المواجهات التي جرت الجمعة.وجرت المواجهات في منطقة جامبيل التي تبعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة ألماتي، حسب وزير الداخلية الذي قال إن "عشرات الاشخاص جرحوا وقتل ثمانية أشخاص".