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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تنشئ 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه

السبت 08/فبراير/2020 - 09:22 ص
الاجتماع
الاجتماع
وائل القمحاوى
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استعرضت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى 2020 -2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار تتضمن  "سدود – حواجز – بحيرات صناعية"، وإنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعي تشمل "قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كباري - محطات".

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المصالح والهيئات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة أعمال ومشروعات الوزارة الجارية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الأعمال تستهدف الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك  تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.

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