حصيلة جديدة: 17 مصابا بفيروس كورونا فى تايوان

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 17 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة واحدة جديدة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حالة الإصابة لرجل في العشرينيات من عمره وتم عزله، مشيرة إلى أن والديه مصابان بالفيروس.وأضافت أن العائلة سافرت إلى إيطاليا عبر هونج كونج خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير الماضي، ثم عادت إلى تايوان عبر هونج كونج يوم 1 فبراير الجاري.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).