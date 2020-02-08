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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رياح مدمرة تجتاح أستراليا الغربية.. وتحذيرات من إعصار «دميان»

السبت 08/فبراير/2020 - 09:19 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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اجتاحت رياح مدمرة ولاية أستراليا الغربية اليوم السبت، مع اقتراب وصول إعصار مداري في الوقت الذي واجه فيه معظم الساحل الشرقي الذي يعاني من حرائق الغابات تحذيرات من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

ومن المتوقع وصول الإعصار المداري القوي داميان إلى الساحل الغربي قرب بورت هيدلاند أكبر موانئ الحديد الخام في العالم، حيث وتم وقف العمليات في الموانئ الواقعة بالمنطقة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا الغربية، إنه بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرب أستراليا كان داميان عاصفة من الفئة الثالثة تثير رياحا سرعتها 150 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 205 كيلومترات في الساعة.

وحثت السلطات السكان في بعض المناطق الساحلية على الاحتماء.

وقالت الأرصاد على تويتر "من المتوقع هبوب رياح مدمرة جدا وهطول أمطار غزيرة للغاية وحدوث عاصفة قوية مع عبور داميان الساحل قرب دامبير في ساعة مبكرة من بعد الظهر".

وتواجه أيضا ولاية أستراليا الغربية قليلة السكان عدة تحذيرات من الحرائق مع توقع درجات حرارة عالية في معظم أنحاء الولاية.

وبعد شهور من حرائق الغابات المدمرة التي أتت على ملايين الهكتارات من الأراضي شهدت أستراليا في الأسابيع الأخيرة طقسا قاسيا أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وموجة حارة.

وشهدت بعض مناطق ولاية نيو ساوث ويلز الساحلية الشرقية والتي يعيش فيها نحو ثلث سكان أستراليا أغزر الأمطار منذ نحو 20 عاما مع تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة.

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