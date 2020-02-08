بكين: تفشي كورونا لن يؤثر على مرونة الاقتصاد

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي إن تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد لن يغير القوة الدافعة الداخلية ومرونة الاقتصاد الصيني، مؤكدا أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على زخمه الجيد على المدى الطويل.وأضاف وانج - خلال محادثة هاتفية مع منسق الحكومة الإندونيسية للتعاون مع الصين الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بينسار باندجايتان - أن الجانب الصيني لديه القدرة على تقليل تأثير تفشي الفيروس والحفاظ على نموه الاقتصادي المطرد والمستقر.وتابع وانج أن الشعب الصيني اتحد ودخل في سباق مع الزمن للفوز في مكافحة الوباء، وأن الصين وضعت آلية على مستوى البلاد واتخذت أكثر الإجراءات شمولا وصرامة، ما يحقق نتائج على نحو تدريجي.وأشار إلى أنه بفضل الجهود الدؤوبة للشعب الصيني والدعم القوي من الدول الصديقة، فإن الصين واثقة تماما من دحر الوباء، لافتا إلى أن الحكومة الصينية تتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، ولا تهتم فقط بصحة شعبها، بل تتخذ أيضا موقفا مسؤولا تجاه صحة شعوب باقي دول العالم.وأوضح أن الصين ستواصل التمسك بمبدأ الانفتاح والشفافية، وستتبادل المعلومات مع إندونيسيا والدول الأخرى في الوقت المناسب، وستستوعب الشواغل المشروعة لجميع الأطراف.ونوه وانغ بأن حقيقة أن الحالات المؤكدة خارج الصين تمثل أقل من 1% من جميع حالات الإصابة تعد شهادة على الجهود الهائلة التي تبذلها الصين، معربا عن ثقة بلاده في أن إندونيسيا ستتبع توصيات المنظمات الدولية وستحافظ على تنمية مستقرة للعلاقات الثنائية والتعاون العملي مع الصين.من جانبه، أعرب لوهوت بينسار باندجايتان عن خالص التعاطف مع الشعب الصيني الذي يكافح الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، مشيدا بالجهود التي تبذلها الصين للوقاية من الوباء والسيطرة عليه.وأشار باندجايتان إلى أنه في هذا الوقت العصيب، فإن إندونيسيا على استعداد لبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم والمساعدة للأصدقاء الصينيين، معربا في الوقت نفسه عن ثقة إندونيسيا قدرة الصين على الفوز في معركتها ضد الوباء.