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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إباحية وتهدد العفة.. إيران تطارد «المانيكان» بالمحال التجارية

السبت 08/فبراير/2020 - 09:17 ص
المانيكان
المانيكان
أمينة ذكى
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بدأت الشرطة الإيرانية في العاصمة طهران، حملة من أجل إزالة دمى عرض الملابس أو ما يعرف بـ"المانيكان" من واجهات المحال التجارية، لأنها تساعد على نشر الإباحية، على حد قولهم.

وقال مساعد رئيس قسم الرقابة على الأماكن العامة التابع لشرطة الأمن في طهران، نادر مرادي، وفقا لما نقلته صحيفة "إيران إنترناشيونال"، إن خطة إزالة دمى عرض الملابس من واجهات المحلات التجارية، تأتي من منطلق أن هذه الدمى تعمل على "إشاعة الحداثة الغربية والإباحية"، ومن شأنها أن تقوض ثقافة العفاف والحجاب في المجتمع الإيراني، على حد وصفه.

وفي نفس السياق، أعلن مرادي عن بدء مشروع تحت اسم "تأهيل متاجر الملابس" خلال الأسبوع المقبل، حيث يهدف المشروع لمراقبة وتأهيل الأشخاص الذين يقومون ببيع الملابس على شبكات التواصل الاجتماعي، مع معاقبتهم في حالة نشر منتجاتهم على الإنترنت مع مخالفة الشؤون الإسلامية".

خلع الحجاب في السيارة

وفي نفس السياق، قال قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري، إنه سيتم التعامل القانوني مع كل من تخلع حجابها في السيارة، معتبرا هذا التصرف ينتهك الأعراف السائدة"، مشيرا إلى أن هذه المهمات الجديدة أصدرها الحرس الثوري".

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