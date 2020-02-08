شئون اللاجئين: زيادة عدد المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بأن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 121% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إنها سجلت في شهر يناير وحده 1040 لاجئا ومهاجرا أوقفهم خفر السواحل وأعادهم إلى الشواطئ الليبية، وهي زيادة هائلة عن 469 تم إنقاذهم في الشهر السابق.وصنفت الوكالة الأممية السكان على أنهم 70% رجالا و18% نساء و12% أطفالا.