ماليزيا: ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» إلى 15 حالة

ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا إلى 15 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة واحدة جديدة.وقال وزير الصحة الماليزي "دزلكفلي أحمد" - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - إن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 59 عاما من مدينة "ووهان" الصينية.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).