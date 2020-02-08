فرنسا تعرض المساعدة على الصين بشأن «كورونا»

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" خلال محادثة هاتفية مع "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، سبل التعاون لمكافحة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.وقال وانج، خلال المحادثة الهاتفية وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن الصين كلها تقف معا وتعمل بشكل متحد لمكافحة التفشي، وإنه من خلال موقف مسئول للغاية تجاه الشعب الصيني والمجتمع الدولي، تبنت إجراءات الوقاية والسيطرة الأكثر صرامة.وأضاف وانج أنه حتى الآن دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ تدريجيا، حيث فاق عدد المرضى الذين تعافوا من المرض عدد المرضى المتوفين وانخفضت الحالات المشتبه فيها، مشيرا إلى أن الصين لم تستسلم أبدا لأي تحديات صعبة، وواثقة تماما في كسب المعركة ضد الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.وتابع:" تفشي المرض يمثل تحديا مشتركا للبشرية، وتواصل الصين تبادل المعلومات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة، مشددا على أن الصين لا تعتزم التقليل من شأن التحدي الذي يمثله فيروس كورونا الجديد".داعيا الدول في جميع أنحاء العالم إلى احترام النصائح المهنية لمنظمة الصحة العالمية وتجنب اتخاذ تدابير تقييدية على السفر والتجارة، لافتا إلى أن الصين تأمل أن تواصل فرنسا دفع التعاون بين الدولتين قدما مع اتخاذ موقف موضوعي وعادل.من جانبه، أعرب "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي عن دعم بلاده للصين في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وتقديرها لهدوء الصين وحكمتها وقدرتها على السيطرة بشكل فعال على الوضع في غضون فترة قصيرة.وقال بون، إن فرنسا ترغب في تبادل الخبرات مع بكين ومساعدتها في مكافحة تفشي الفيروس، وتثق في فوز الصين النهائي في المعركة.وتبادل وزير الخارجية الصيني والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وجهات النظر حول التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، واتفقا على الحفاظ على اتصال وثيق وإجراء تبادلات على مختلف المستويات وتعميق التعاون العملي والتنفيذ لتوافقات رئيسي الدولتين من أجل السعي لتحقيق تنمية أكبر للعلاقات الثنائية على مستوى أعلى.