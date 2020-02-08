رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعرض المساعدة على الصين بشأن «كورونا»

السبت 08/فبراير/2020 - 09:05 ص
إيمانويل بون
إيمانويل بون
أ ش أ
طباعة
بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" خلال محادثة هاتفية مع "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، سبل التعاون لمكافحة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقال وانج، خلال المحادثة الهاتفية وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن الصين كلها تقف معا وتعمل بشكل متحد لمكافحة التفشي، وإنه من خلال موقف مسئول للغاية تجاه الشعب الصيني والمجتمع الدولي، تبنت إجراءات الوقاية والسيطرة الأكثر صرامة.

وأضاف وانج أنه حتى الآن دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ تدريجيا، حيث فاق عدد المرضى الذين تعافوا من المرض عدد المرضى المتوفين وانخفضت الحالات المشتبه فيها، مشيرا إلى أن الصين لم تستسلم أبدا لأي تحديات صعبة، وواثقة تماما في كسب المعركة ضد الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وتابع:" تفشي المرض يمثل تحديا مشتركا للبشرية، وتواصل الصين تبادل المعلومات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة، مشددا على أن الصين لا تعتزم التقليل من شأن التحدي الذي يمثله فيروس كورونا الجديد".

داعيا الدول في جميع أنحاء العالم إلى احترام النصائح المهنية لمنظمة الصحة العالمية وتجنب اتخاذ تدابير تقييدية على السفر والتجارة، لافتا إلى أن الصين تأمل أن تواصل فرنسا دفع التعاون بين الدولتين قدما مع اتخاذ موقف موضوعي وعادل.

من جانبه، أعرب "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي عن دعم بلاده للصين في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وتقديرها لهدوء الصين وحكمتها وقدرتها على السيطرة بشكل فعال على الوضع في غضون فترة قصيرة.

وقال بون، إن فرنسا ترغب في تبادل الخبرات مع بكين ومساعدتها في مكافحة تفشي الفيروس، وتثق في فوز الصين النهائي في المعركة.

وتبادل وزير الخارجية الصيني والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وجهات النظر حول التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، واتفقا على الحفاظ على اتصال وثيق وإجراء تبادلات على مختلف المستويات وتعميق التعاون العملي والتنفيذ لتوافقات رئيسي الدولتين من أجل السعي لتحقيق تنمية أكبر للعلاقات الثنائية على مستوى أعلى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ يومين

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ حوالي 23 ساعة

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

منوعات

المتحدث باسم «تويتر»: حسابى «فيسبوك» و«ماسنجر» تعرضا للاختراق

التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة

أوركسترا بودابست يساعد الصم على سماع بيتهوفن من خلال اللمس

عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

عرض «كلاب المستودع» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. الليلة

اليوم.. «عمارة وتاريخ جامع الأزهر» ببيت المعمار المصرى

«السيمفونى» يحتفل بمرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن.. الليلة